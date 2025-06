Bauru reforça acolhimento e coleta de agasalhos no inverno

A Assistência Social realiza o serviço de abordagem social durante todo o ano, por meio da Casa do Garoto, entidade conveniada com o município. Os que aceitam ir para uma casa de passagem recebem alimentação e o pernoite.

Já o Centro Pop, que funciona durante o dia, também está com 16 camas para ampliar as vagas durante a noite para as pessoas em situação de rua. A previsão é de que as vagas deixem de ser disponibilizadas a partir da noite desta quinta-feira (26), quando a temperatura mínima esperada é de 11 graus.

Ao todo, as casas de passagem ofertam 110 vagas, mantidas pelo Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac) no Albergue Noturno, Esquadrão da Vida e Bom Pastor. O Albergue, por exemplo, que recebe recursos da prefeitura para disponibilizar 50 leitos, funcionou acima da capacidade entre a noite de terça-feira e manhã de quarta, com 60 vagas.

O FSS também segue, até o início de julho, com a arrecadação de agasalhos e cobertores, novos ou usados em bom estado de conservação. Empresas, universidades e associações interessadas em ser um ponto de coleta devem preencher o formulário disponível no QR Code ao lado ou entrar em contato com o FSS na Praça das Cerejeiras, 1-40. O telefone é o (14) 98187-0078, com funcionamento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.

Outra ação que já ocorreu em anos anteriores e também teve início nesta semana é o 'Varal Solidário' no Terminal Rodoviário, uma iniciativa da Emdurb em parceria com a Assistência Social e o FSS.