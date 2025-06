Agasalho: empresa arrecada quase 7 mil peças para campanha

A HCosta, empresa referência em soluções financeiras e relacionamento com o cliente, realizou mais uma edição de sua tradicional Campanha do Agasalho. A ação interna, que teve duração de um mês, engajou os mais de dois mil colaboradores da companhia com o objetivo inicial de arrecadar quatro mil peças de roupas, cobertores, luvas e calçados. O resultado superou todas as expectativas: foram arrecadadas 6.749 peças, que agora aquecerão o inverno de centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A mobilização foi conduzida pelo time de Serviço Social da empresa, representado por Ricardo Campanha Lima, que mantém um mapeamento contínuo das necessidades locais e direcionará as doações para seis Organizações da Sociedade Civil (OSC's) de Bauru: Comunidade Bom Pastor, Albergue Noturno do Ceac, Projeto Galpão, Casa da Criança do Paiva, Wise Madness (Abrigos Hope e Generation) e Projeto Recriar SCFV . Para a maioria dessas instituições, esta é a segunda vez consecutiva que recebem as doações por meio da campanha da HCosta.

Já a Casa da Criança do Paiva e o Projeto Recrear passam a ser contempladas pela primeira vez neste ano. A entrega oficial dos itens foi realizada na última segunda-feira (23), em frente à matriz da empresa, com a presença da CEO Luciana Razeira.