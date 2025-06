Entrelinhas

"Mais do que um vício formal de não atendimento à determinação do TCE, o descuido da municipalidade importa em sério problema quanto ao planejamento da concessão, comprometendo a própria viabilidade da prestação do serviço nos termos do edital (re)publicado", acrescenta.

Recurso

Ainda no âmbito do TCE, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) apresentou recurso nesta quarta-feira contra decisão que rejeitou o contrato do ano passado de aquisição dos uniformes - pelos quais o governo pagou quase o dobro do que a mesma aquisição em 2023 - e multou a titular do Executivo em R$ 5.923,20.