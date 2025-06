Após alguns anos, Bauru e região voltam a registrar geada; VÍDEO

Depois de alguns anos, Bauru e região voltaram a registrar geada. Na manhã desta quarta-feira (25), quando a temperatura já estava acima da mínima de 5,1 graus verificada durante a madrugada — marca que pode ter sido ainda menor em alguns pontos — moradores das áreas urbana e rural retrataram cristais de gelo (veja vídeos).

No município, eles foram filmados pelo advogado Matias Muniz sobre o vidro do próprio veículo, no Parque Bauru, assim como aconteceu no bairro Octávio Rasi. Já na região, houve casos em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru ) e em Brasília Paulista, bairro rural de Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru).

A situação não era vista pelo produtor rural Jair Guedes, o Bigode, há cerca de 10 anos. Ele também fez vídeos da geada em sua propriedade em Pederneiras, próximo ao Distrito de Santelmo. A surpresa, no entanto, não resultou em prejuízos, contou. “Por enquanto, não. Jogamos água e não estragou nada”, reiterou. Sua propriedade conta com horta e cabeças de gado.

Também ainda não soube de prejuízos, ao menos por enquanto, o membro da coordenadoria da Defesa Civil de Piratininga, Ronaldo Jacinto Rodrigues, o Brasília, que também fez fotos de gelo sobre a vegetação, o que não era verificado por ele há alguns anos.