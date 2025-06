ABDA conquista 12 medalhas nos Jogos Abertos da Juventude

Entre os destaques femininos, Sarah Anselmo conquistou o ouro no arremesso de peso, e Maria Fernanda Leite brilhou com o ouro no lançamento do martelo e a prata no lançamento do disco. Laís Fernandes Silva garantiu o bronze nos 800 metros, enquanto Lohayne Pereira subiu ao pódio duas vezes com o bronze nos 1.500 metros e nos 5.000 metros. O revezamento 4x400 metros feminino, formado por Laís Fernandes, Lohayne Pereira, Letícia Oliveira e Victtoria Justino, também conquistou o bronze.

No masculino, Alex Eduardo Adorno foi o grande nome da equipe, com ouro nos 200 metros e prata nos 400 metros. Marcos Soares assegurou o bronze no arremesso de peso. Já os revezamentos masculinos mostraram força e entrosamento: a equipe do 4x100 metros (Giovanni Pereira, Alex Adorno, César Mendonça e Pedro Pessoa) conquistou a prata, e o time do 4x400 metros (Giovanni Pereira, Alex Eduardo Adorno, Pedro Pessoa e Kauan Nicacio) também ficou com a prata.

A 40ª edição dos Jogos Abertos da Juventude, contou mais de 4 mil jovens atletas, de 12 a 18 anos, competindo em 15 modalidades. A edição de 2025 dos Jogos Abertos da Juventude, competição realizada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (SESP), teve início em março, com as seletivas regionais. Essa fase preliminar definiu as delegações que disputaram a grande final estadual. A ABDA segue focada em novos desafios e parabeniza a todos os atletas e comissão técnica por mais essa importante conquista para o esporte bauruense.