Bauru FIB vence Jaú por 3 a 2 na semifinal da Liga Paulista

Mesmo atuando longe de seus domínios, o Futsal Bauru FIB/Facimus venceu o primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Paulista de Futsal (LPF) Sub-20. Na última segunda-feira (23), a equipe de Bauru fez 3 a 2 sobre Jaú, em pleno Ginásio Flávio de Mello, na cidade de Jaú, e está a um empate da grande decisão.

Os bauruenses reencontram o adversário da única derrota na competição, no encerramento da primeira fase, e, no mesmo palco do revés, escreveram um novo desfecho. O artilheiro do campeonato, Lucas Rateiro, abriu o placar para os visitantes aos oito minutos de jogo e Bruninho ampliou dois minutos depois.

O placar de 2 a 0 para o Futsal Bauru FIB/Facimus persistiu até nove minutos do fim, quando Geovani Gomes descontou para Jaú. No reinício do jogo, Lucas Rateiro marcou o terceiro gol bauruense, chegando ao 27º tento nesta Copa da LPF Sub-20; o time de Jaú, apostando no goleiro-linha, marcou mais vez com Daniel Dias, entretanto, a equipe de Bauru conseguiu superar a pressão, conquistou a vitória e a vantagem de empatar na volta para chegar à final.