Termômetros em Bauru batem 5,1 graus, a mais baixa desde 2022

Os termômetros em Bauru bateram 5,1 graus às 4h30 desta madrugada, a mais baixa desde 2022, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Em baixadas e em outros pontos do município, é possível que tenham sido ainda inferiores, alerta a Defesa Civil.

A marca só foi menor em 2021, quando chegaram a 3,1 em junho e 2,1 graus em julho.

Por conta do frio intenso, a Defesa Civil realizou ronda para distribuir cobertores a pessoas em situação de rua. Todos os órgãos da Secretaria de Assistência Social trabalham realizando amparo e acolhimento a pessoas em situação vulnerável, acrescenta Marcelo Ryal, coordenador da Defesa Civil. De acordo com ele, o dia segue com temperaturas baixas, assim como serão as noites.