Sorri Bauru homenageia Bete Nardi e João Bidu

A Sorri Bauru homenageou na manhã desta terça-feira (24) dois grandes nomes de sua história: Bete Nardi, que até 2024 era diretora-executiva da instituição, e João Bidu, que deixou a presidência da entidade no último mês de março.

Bete agora dá nome ao espaço que abriga as equipes de apoio à gestão, o Centro Administrativo Bete Nardi. Psicóloga de formação, trabalhou por 43 anos na Sorri Bauru, primeiro como colaboradora, depois conselheira e, principalmente, como gestora que ampliou a atuação da entidade, hoje com mais de 540 profissionais e com atendimentos na reabilitação de pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, na inclusão escolar, reabilitação profissional, além da gestão da Estratégia Saúde da Família no município. "É realmente um grande presente. A Sorri faz parte de mim", agradece Bete.



João Bidu segue na instituição (Foto: Divulgação)