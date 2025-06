Produtos de festa junina variam até 355% em Bauru, revela Procon

A pesquisa do Procon-SP acompanhou os preços em 68 supermercados de nove municípios, incluindo a Capital, de variados produtos, como: amendoim cru, canela em casca, canjica, cravo, doces, fubá, flocão, milho para pipoca, bolos, pó curau de milho, batata doce, maçã, pinhão e gengibre. A iniciativa, diz o Procon, oferece uma referência de valor aos consumidores e reforça a importância da pesquisa para o planejamento financeiro das famílias.

A maior discrepância, de 355,9%, em Bauru foi encontrada no quilo da batata-doce branca vendida a granel, que variou de R$ 1,95 a R$ 8,89. Entre os itens embalados, a maior oscilação foi registrada na salsicha hot-dog de 500g da marca Seara: de R$ 5,90 a R$ 14,98, a uma variação de 153,9%.

Uma pesquisa do Núcleo Regional do Procon-SP revela que os preços de produtos típicos das festas juninas em Bauru apresentam variação de até 355,9% entre os estabelecimentos da cidade. O levantamento comparou 46 itens em nove municípios nos dias 4 e 6 de junho.

O levantamento foi realizado em Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba. Fizeram parte da comparação os itens comercializados em, no mínimo, três dos estabelecimentos visitados e as variações de preços constatadas referem-se aos dias em que a coleta foi realizada.

Em cada cidade, as maiores variações envolveram itens diferentes. Na Capital, por exemplo, o quilo da batata-doce branca foi de R$ 2,79 a R$ 10,99 (diferença de 293,9%). Já no interior, o maior destaque foi Ribeirão Preto: o quilo da batata-doce roxa saiu de R$ 1,75 em um ponto para R$ 7,99 em outro — variação de 356,5%.

Também houve comparação entre o preço médio de sete itens comuns nos nove municípios. São José dos Campos teve o menor valor médio (R$ 49,27) e Campinas, o maior (R$ 59,04).