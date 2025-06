Instituto Indisce abre vaga para cursos de cozinheiro e auxiliar

O Instituto Nacional de Desenvolvimento e Integração Social, Cultural e Educacional (Indisce), por meio do projeto Escola do Sabor e em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Refeições Coletivas (Sinterc), está com inscrições abertas para vagas gratuitas nos cursos profissionalizantes de cozinheiro básico e auxiliar de cozinha em Bauru.

Com carga de 100 horas, sendo 60 horas/aulas teóricas e práticas e 40 horas de estágio, os cursos são presenciais e têm como público prioritário pessoas desempregadas, em situação de vulnerabilidade social ou que buscam o primeiro emprego. São oferecidas 20 vagas por turma com bolsa de estudo integral, mediante processo de seleção.

As aulas ocorrem na sede da Escola do Sabor, localizada no Instituto Indisce, na rua Cussy Júnior, 11-63, no Centro de Bauru. O espaço conta com salas climatizadas e estrutura de cozinha profissional completa e adequada para o ensino prático.