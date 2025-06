Emei no Roosevelt é furtada e outra tem vazamento em caixa d’água

"As providências cabíveis foram tomadas logo na manhã de segunda-feira junto aos órgãos competentes, tanto para a investigação do ocorrido quanto para a recuperação do sistema elétrico", afirmou a administração em nota.

Em nota, a Educação afirmou que "já elaborou um plano de intervenção para resolver o problema" e que, "para evitar a interrupção das aulas nesta última semana do semestre letivo, os serviços foram programados para serem iniciados no período de recesso escolar, já na próxima semana".

"A ação prevê a instalação de uma nova estrutura composta por caixas d'água de polietileno. Uma unidade com capacidade de 5 mil litros será posicionada ao nível do solo, com sistema de bombeamento para abastecer outras três caixas distribuídas ao longo do prédio escolar. Com essa alternativa em funcionamento, será possível interditar a caixa d'água atual para os devidos reparos, ou substituição", acrescentou a administração.

Ainda segundo o governo, "a Secretaria já dispõe das caixas e da maior parte da tubulação necessária. O material complementar, como madeira para as bases de sustentação, está sendo providenciado".