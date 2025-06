PM Rodoviária captura R$ 250 mil de itens em contrabando; VÍDEO

PMs do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, sediado em Bauru, capturaram um valor aproximado de 250 mil reais em itens de contrabando e descaminho em uma rodovia de Pongaí (87 quilômetros de Bauru) na última segunda-feira (23), às 12h45.

A equipe abordou o veículo Hyundai Santa Fé, com placas de Maringá, durante a Operação Impacto, para realizar vistoria e busca pessoal. Foram localizados no interior do carro aproximadamente 1600 itens eletrônicos, sendo 600 itens diversos, 60 maços de cigarro da marca Gudang Garam e seis kits do medicamento injetável para controle glicêmico e perda de peso ‘Mounjaro’, dividido em cinco ampolas de 10 ml cada.

O valor total estimado da captura foi de 250 mil reais. Dois suspeitos foram presos e posteriormente liberados após pagamento de fiança. Um deles já possuía antecedentes criminais.