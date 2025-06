Bauru: JP Chermont entra para o Hall de Personalidades da Câmara

Nesta segunda-feira (23), o lateral-direito JP Chermont, de 19 anos, foi oficialmente incluído no Hall de Personalidades do Legislativo de Bauru, em solenidade realizada na Câmara Municipal. A homenagem, proposta pelo vereador Dário Dudário (PSD), destacou a trajetória promissora do jovem atleta e seu impacto no cenário esportivo nacional.

Conduzida pelo presidente da Casa, Markinho Souza (MDB), a cerimônia contou com a presença de diversos vereadores, além de familiares, amigos, fãs e autoridades locais. O ponto alto foi o descerramento da placa em homenagem a JP, posteriormente afixada no Hall de Personalidades — espaço dedicado à memória de figuras que contribuíram de forma significativa para a história de Bauru.

Natural da cidade, JP Chermont conversou com o JC e relembrou sua trajetória: deu os primeiros passos no esporte em quadras do município. “As recordações são sempre jogando bola. Treinei muito lá no Baroninho, onde é desenvolvido o projeto 'Craques do Futuro'. Participei da Big Boys da Semel, no futsal. Sempre vou me lembrar”, contou. Atualmente, atleta profissional da Seleção Brasileira Sub-20 e do Santos Futebol Clube, time onde acumula 52 partidas - sendo o terceiro bauruense com mais jogos pelo clube, atrás apenas de Toninho Guerreiro e Vágner.