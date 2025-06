Tenista Carlinhos Oliveira (BTC) é número 2 do mundo de Seniors

O tenista Carlinhos Oliveira, professor de dois projetos sociais no Bauru Tênis Clube, comemorou nesta segunda-feira (23) o feito de alcançar a posição de número 2 do mundo no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF) Seniors. Ele sagrou-se vice-campeão em Lima, no Peru, pela Turnê Mundial de Seniors 1000, na categoria 45+, o que lhe proporcionou subir 16 posições, devido à grandiosidade da competição — a maior da América Latina — que contou com 800 atletas inscritos em diversas categorias, no masculino e feminino. O torneio foi realizado no Tênis Clube de Terrazzas Miraflores.

Na campanha, Carlinhos, que é o número 1 do Brasil na sua categoria, foi cabeça de chave número 4. Ele venceu o peruano Augusto de La Cruz, o chileno Gonzalo Fernandes, o colombiano Julian Amaya, o também chileno Alberto Siegel e, na semifinal, bateu o argentino Adriano Mucelli. Já na final, sofreu revés diante do atual número 1 do mundo, o argentino Pablo Cerutti, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.

Carlinhos já conquistou três medalhas de bronze em Mundiais Seniors da ITF: em 2022, em Portugal; em 2023, na Turquia; e em 2024, novamente em Portugal. Ele também sagrou-se bicampeão sul-americano em Santa Cruz de La Sierra (2023 e 2024), na Bolívia, além de conquistar títulos no Brasil.