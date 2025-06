Almoço nas férias: escolas abrirão para atender alunos

As escolas da rede estadual de São Paulo recebem, até a próxima sexta-feira (27), as inscrições para o almoço nas férias, que será ofertado em 3.700 unidades de ensino durante o recesso do mês de julho. Para que os estudantes recebam as refeições, os responsáveis pelos alunos devem manifestar interesse por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente nas escolas de seus filhos.

As férias do meio do ano ocorrem entre os dias 3 e 22 de julho e, neste período, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) vai abrir as unidades que ofertam a alimentação escolar de forma centralizada, ou seja, com contratos de cozinheiras e compras de insumos diretamente pela pasta, para alimentação destinada aos alunos da rede.

Nas outras cerca de 1.300 escolas estaduais, a alimentação é fornecida pelas prefeituras, por meio de convênio com a Educação. Neste caso, a decisão de oferecer a alimentação nas férias fica a critério dos municípios.