Palmeiras arranca empate do Inter Miami e vai às oitavas

Nas oitavas de final, o Verdão enfrenta, portanto, o Botafogo, que avançou com vice-líder do Grupo B. O duelo acontece no sábado (28), às 13 horas (de Brasília). Já o Inter Miami, que passou como segundo colocado, com cinco pontos, decide a outra vaga contra o Paris Saint-Germain, no domingo (29).

Este resultado mantém o time de Abel Ferreira na liderança do Grupo A, com cinco pontos. O Inter Miami vem logo em seguida, na vice-liderança, também avançando de fase.

O Palmeiras sofreu, mas arrancou o empate do Inter Miami, por 2 a 2, na noite desta segunda-feira (23), após sair perdendo por 2 a 0, e avançou como líder às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Allende e Suárez marcaram os gols do time de Miami, enquanto Paulinho e Mauricio anotaram para o Alviverde, no Hard Rock Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos.

O Palmeiras começou o jogo marcando presença no campo de ataque e tentando achar brechas na defesa do Inter Miami. A equipe alviverde levou perigo aos três minuto de jog. Raphael Veiga cobreou escanteio pela esquerda, levantou a bola na área e Gustavo Gómez cabeceou com perigo e viu Ustari fazer a defesa segura. Dois minutos depois, o Miami tentou chegar com Messi, mas Estêvão cortou.

Pouco depois, Suárez lançou Allen pela esquerda, ele achou Messi na área, mas o camisa 10 foi desarmado por Evangelista. Na sequência, Flaco López puxou contra-ataque, mas deixou a bola escapar. No mesmo lance, Ustari se atrapalhou, a bola bateu em Flaco e saiu pela linha de fundo sem perigo. Aos 15 minutos, o Inter Miami aproveitou o contra-ataque, Luis Suárez ganhou de Gómez, acionou Allende, que avançou livre, viu Murilo cair com dores, sai cara a cara com Weverton e abriu placar.

Já aos 19, Fuchs, que tinha acabado de entrar na vaga de Murilo, que sentiu a coxa, cabeceou com perigo após lançamento de Veiga. Minutos depois, Ríos acionou Veiga, que tentou bater de primeira, mas a arbitragem sinalizou impedimento no lance. O Inter Miami voltou a assustar aos 27 após trabalhada de Gómez e Facundo. A bola sobrou com Suárez, que acabou acertando a marcação.