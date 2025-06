Dragão domina indicações aos prêmios individuais do NBB Caixa

O Bauru Basket estará representado em peso na cerimônia de premiação dos melhores da temporada do NBB Caixa 2024/2025. O evento acontece nesta quarta-feira (25), às 19h, no teatro do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. A solenidade marca o encerramento da 17ª edição da principal liga de basquete do país, com votação feita por técnicos, capitães, jornalistas e representantes da arbitragem.

Ao todo, o Dragão emplacou indicações em sete categorias, com destaque para Dontrell Brite, finalista em três delas: jogador mais valioso (MVP), melhor armador e melhor defensor - esta última, já faturada pelo "The Flash" na festa do ano passado. Vale lembrar que o norte-americano liderou a liga em pontuação, com média de 20.2 pontos por jogo, e em roubos de bola, com 2.2 por partida (além de 4.3 assistências, 3.5 rebotes e 19.3 de eficiência).

Quem também teve suas atuações reconhecidas foi Andrezão Barbosa. Com 2,15m de altura e presença dominante no garrafão, o camisa 23 concorre ao prêmio de melhor pivô, além de estar entre os três finalistas do troféu de maior evolução (categoria que reconhece o salto de rendimento individual entre as temporadas). Em 2024/2025, o atleta de 23 anos elevou sua eficiência de 12.1 para 16.1, com médias de 12.1 pontos e 7.8 rebotes por partida.