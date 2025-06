Queda de árvore destrói telhado de casa em Bauru; VÍDEO

Uma árvore caiu sobre uma casa de madeira e destruiu parte do telhado no Conjunto Habitacional Octávio Rasi, em Bauru, nesta segunda-feira (23).

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Secretaria do Meio Ambiente (Semma) e da Defesa Civil atuaram na retirada da árvore para evitar novos danos à estrutura do imóvel.

Outro caso foi registrado no Parque Vista Alegre. Uma monguba (espécie da árvore) caiu próximo a um carro estacionado, mas não houve danos. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal, o solo encharcado pela chuva contribuiu para a queda. Não houve vítimas em nenhum dos casos.