Bauru: drenagem não aguenta volume de chuva e rua fica alagada

O forte volume de chuva registrado em Bauru nesta segunda-feira (23), de 28 milímetros, segundo o Centro de Meteorologia (IPMet), provocou alagamento e interdição da marginal da avenida Nações Norte, no sentido Centro–rodovia, no quilômetro 1. O problema ocorreu porque o sistema de drenagem não suportou o excesso de água proveniente do Jardim Godoy, bairro localizado em área mais elevada. A prefeitura informou que fará os reparos necessários.

O trânsito foi bloqueado por equipes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb para evitar que o trecho registre acidentes, que ocorreram em diversos pontos da cidade, conforme postagens em grupos de trânsito. Até o momento, não há relatos de feridos, apenas de danos materiais.

De acordo com a Defesa Civil, em caso de chuva intensa, os motoristas devem evitar os locais já conhecidos por histórico de alagamentos. Os principais são: