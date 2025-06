Nuvem rolo no céu de Bauru abre frente fria; VÍDEO

Uma formação de nuvem rolo chama a atenção dos bauruenses na manhã desta segunda-feira (23) em Bauru e anuncia a chegada de uma nova frente fria, com chuva e frio, conforme o JCNET antecipou neste final de semana. Leia mais acessando este link: Bauru pode registrar 4 graus com chegada de nova frente fria.

Também conhecida como "volutus", rolo é um tipo de nuvem baixa, longa e horizontal, em forma de tubo e se move horizontalmente através do céu. Elas são geralmente separadas de outras formações de nuvens e parecem estar "rolando" em torno de um eixo horizontal. As nuvens rolos são formadas a partir da interação do ar relativamente frio que desce do interior da nuvem com um ar mais aquecido no ambiente.

A segunda-feira chega com chuva moderada e queda na temperatura. Marcelo Rial, coordenador da Defesa Civil, informa que o dia seguirá nublado com pequenas áreas de chuvas. Temperaturas estarão em queda durante o dia. As chuvas serão moderadas, mas pode haver ventos fortes.