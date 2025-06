Du Mauad: 10 jogos sem vencer no Alfredão

Noroeste fica no 0 a 0 com o Grêmio Prudente na estreia da Copa Paulista...

A estreia do Noroeste na Copa Paulista não empolgou o torcedor. O time ficou no empate por 0 a 0 com o Grêmio Prudente na noite de sábado (dia 21) e não teve uma boa atuação principalmente na segunda etapa. O técnico Ivan Canela escalou o alvirrubro com: Jeferson Romário, Radeche, Gabriel Almeida, Joanderson e Diego Maia (pela primeira vez como capitão do time); John Everso, John Egito e Isael; Artur Melo, DG e Caio Mancha. A equipe noroestina começou bem o jogo e dava mostras que poderia vencer. Atuando com muita intensidade, com marcação alta e forçando os erros do adversário, parecia que o gol iria sair rapidamente. Mas após 45 minutos, foram poucas as chances reais. Teve uma falta do Isael pra boa defesa do João Paulo e uma falta lateral (também cobrada pelo camisa 10 noroestino) pro goleiro espalmar pra escanteio. Se de um lado o time de Prudente não ameaçou no 1º tempo, a verdade é que o Norusca também não assustou muito...

Na volta pra 2ª etapa a torcida esperava muito mais. Afinal de contas, eram 9 jogos disputados sem uma única vitória no Alfredão. A última vez que o torcedor comemorou os 3 pontos foi na histórica goleada por 5 a 1 sobre o Taubaté, que colocou o Noroeste no mata-mata da Série A do ano passado. Mas a segunda etapa foi bem abaixo. O time deu a impressão de ter cansado. As alterações não surtiram efeito. As entradas de Cauã Aguiar (no lugar do Isael), Wendel Lessa (pra saída do John Egito) e Felipe Rissani (no cansado DG) não foram suficientes pra furar a bem postada defesa do Grêmio Prudente. Os caras vieram pra empatar. Jogaram com linha de 3 zagueiros e povoaram o meio-campo com volantes. Talvez tenha faltado “definir rapidamente” as jogadas. Chutar mais de fora de área e tentar “encontrar” mais o Caio Mancha. Na melhor chance do 2º tempo, lá pelos 40 minutos, o centroavante ganhou do zagueiro, fez o giro e quase marcou. Foi pouco. Final: 0XO (como dizia Walter Abrahão). E assim o Norusca completa 10 jogos sem vencer em Bauru. Que essa “seca” termine logo...