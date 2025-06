Achei que fosse treinamento antes de ver tiroteio, diz testemunha

Um empresário estava com amigos num bar em frente ao plantão policial no momento em que um jovem nascido em 2003 foi baleado por policiais militares após tentar entrar no posto policial empunhando o que parecia ser uma pistola – a Polícia ainda confirma se o armamento era um simulacro.

Ele é autor de um dos vídeos que circulam nas redes sociais a respeito do caso e contou detalhes do que testemunhou a respeito da ocorrência em conversa com o JCNET sob a condição de anonimato.

“Ele [o rapaz armado] chegou numa moto e começou a dar chute na porta da base. Segurava uma arma bem grande, cromada. Ele começou a chutar e atirar [na porta], chutar e atirar”, comenta.