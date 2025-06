Motorista tenta fugir da PM após acidente e é algemado em Bauru

Um homem de 55 anos tentou fugir da Polícia Militar (PM) após envolver-se em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (22), em Bauru, e foi algemado e levado à delegacia. O caso foi registrado por volta de 1h50 na quadra 28 da avenida Duque de Caxias.

Segundo consta em boletim de ocorrência (BO), o motorista estava em um Astra e seguia pela marginal da rodovia Marechal Rondon, no sentido Agudos-Bauru. Já o segundo veículo envolvido na colisão, um Ford Ka, era conduzido por uma mulher de 34 anos, que seguia pela Duque de Caxias no sentido bairro-Centro.

Aos PMs, ambos apresentaram versões opostas e alegaram que atravessaram o cruzamento com o semáforo verde para as vias em que estavam. Com o impacto entre os veículos, a mulher sofreu ferimentos leves e foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Central (PSC).