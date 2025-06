No dia de seu aniversário, Calderano é bicampeão na Eslovênia

O WTT Contender de Liubliana é uma etapa menor do circuito, bem abaixo dos eventos Smash, que seriam os Grand Slams do tênis de mesa, e sem a presença, por exemplo, dos principais atletas da China hoje em dia: Lin Shidong, Wang Chuqin e Liang Jingkun. Conta, por outro lado, com nomes de ponta. Felix ocupa a sétima colocação do ranking, e o herói local, Darko Jorgic, derrotado nas semis, está na décima posição.

De qualquer maneira, confirma a excelente fase de Calderano, que acumula três troféus em quatro finais disputadas nos últimos quatro torneios que disputou. Desde o final de abril, o brasileiro, terceiro do ranking, foi campeão da Copa do Mundo, vice do Mundial --nos dois principais resultados da carreira-- e também fechou a sua segunda passagem pela equipe alemã Liebherr Ochsenhausen com a taça da Bundesliga.

A conquista deste domingo, na Eslovênia, é mostra que, aos 29 anos, ele está em seu melhor momento, maduro e consistente, revertendo momentos complicados nas partidas e passando a segurança de que, na maioria das vezes, sobretudo contra jogadores abaixo dele no ranking mundial, Calderano é muito favorito.