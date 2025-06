Comer doce aumenta o desejo por açúcar? Estudo diz que não!

O presidente da Abran também aponta que "a metodologia pode ter vários vieses de aceitação porque o controle dessa população é muito difícil", já que os participantes não estavam isolados e não eram monitorados ininterruptamente em relação ao consumo de doces.

Doces e saúde

Os pesquisadores do estudo apresentado no congresso Nutrition 2025 também compilaram dados sobre a saúde dos participantes, como no caso de ganho de peso, aparecimento de marcadores biológicos para diabetes ou caso de doenças cardiovasculares. Igualmente, o consumo de doces em altas doses não aparentou levar a essas complicações de saúde. No entanto, Graaf afirma que, para questões de saúde, como no caso da obesidade, "é muito importante reduzir o consumo de bebidas açucaradas".