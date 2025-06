Discriminação racial e estresse crônico agravam câncer de mama

Um estudo conduzido nos Estados Unidos e publicado na revista acadêmica JAMA (Journal of the American Medical Association) em fevereiro relaciona discriminação racial à capacidade do corpo de combater o câncer e ao crescimento de tumores. A pesquisa, com foco em câncer de mama, sugere que o estresse e o preconceito estão diretamente ligados ao aumento da inflamação no organismo e ao desenvolvimento de tumores mais agressivos.

A falta de apoio social e condições de vida desfavoráveis, como residir em bairros carentes, também contribuem para elevar os níveis de inflamação e prejudicar o sistema imunológico. As mulheres negras foram as mais impactadas por esses fatores, apresentando alterações no sistema imunológico e nos genes que podem tornar o câncer mais difícil de tratar.

O estudo acompanhou, ao longo de dez anos, 121 mulheres, das quais 56 eram negras e 65, brancas. Foram analisados o tecido saudável ao lado do tecido tumoral, além de exames de sangue. A pesquisa foi conduzida entre fevereiro de 2012 e setembro de 2023, com análise de dados finalizada em abril de 2024, em dois hospitais de Baltimore, Maryland (EUA).