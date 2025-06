Adolescência: como escolher o melhor esporte?

Muitos estudantes têm seu primeiro contato com os esportes nas aulas de educação física na escola - entre o fim da infância e o início da adolescência.

Geralmente, por volta do 6º ano, alguns colégios já estimulam o aluno a escolher uma modalidade específica, e os próprios jovens, fora dos muros escolares, procuram clubes e escolinhas particulares daquele esporte para se especializarem.

Mas qual ele deve escolher? Futebol, vôlei, handebol, tênis, natação, são muitas opções e nem sempre as práticas escolhidas são as mais adequadas, ou para as quais eles têm aptidão ou ainda que podem virar uma paixão.