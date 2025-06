Montes Claros: um convite a descobertas

A Cachoeira do Andorinhão é um convite a um bom mergulho. Também tem a Cachoeira das Irmãs, que é um imenso paredão de pedra, com com pouca água. Sua queda d'água maior ocorre nos períodos de chuva. Na época de seca somente um paredão de pedra com um filete de água descendo formando um pequeno poço. A água que corre na época de chuva forma uma bela paisagem. Tem um poço de águas cristalinas, ótima para banho.

EXPOMONTES

Um dos grandes destaques do calendário turístico de Montes Claros é a Expomontes, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil.