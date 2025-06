Humanização consciente equilibra afeto e respeito ao animal

Não é de hoje que os pets deixaram de ocupar os quintais dos lares para se tornarem verdadeiros membros das famílias, com acesso a camas, viagens, festas de aniversário e atenção exclusiva. Essa mudança, motivada por vínculos afetivos cada vez mais intensos, impulsionou avanços significativos no cuidado com a saúde e o bem-estar dos animais - mas também trouxe novos desafios para responsáveis e médicos-veterinários.

A chamada humanização dos pets é um reflexo da evolução das relações entre humanos e animais. Incluir cães e gatos na rotina, nas viagens, nas celebrações e nas dinâmicas sociais não é apenas legítimo, como também benéfico. Estudos apontam que a convivência afetiva fortalece o vínculo responsável-animal e contribui para a saúde emocional dos pets e dos humanos, podendo reduzir significativamente quadros de estresse, depressão e ansiedade.

No entanto, quando esse comportamento é levado ao extremo - tratando o animal como um humano, sem considerar suas necessidades naturais, instintos e comportamentos - o que era cuidado, se transforma em desequilíbrio. A boa intenção pode acabar comprometendo a saúde física e emocional dos pets.