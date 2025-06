Visão de futuro; André dos Santos Rodrigues Neto

Neto - Tinha, como tenho até hoje, muito interesse em estudar sobre ótica. No início, ninguém tinha formação, eram montadores óticos que ficavam o dia todo dentro de uma oficina. Então, eu aprendia com o profissional na ótica e ia atrás de mais informações em apostilas que conseguia com colegas, revistas especializadas com as novidades que tinham chegado em São Paulo, Rio de Janeiro. Com isso, pude começar a interferir um pouco na área comercial da empresa, mostrando o que podia ser melhorado. Com o tempo, fiz curso de técnico em ótica em Ribeirão Preto e, em 2006, curso de optometria, além de participar de palestras para aperfeiçoamento profissional.

JC - Avalia que sua iniciativa contribuiu para o avanço tecnológico das óticas da cidade?

Neto - Havia outras óticas se movimentando, já com profissionais que respondiam pela área técnica, inclusive com contato com os clientes. Como eram respeitados pelos oftalmologistas, corri para alcançar o mesmo nível e, em determinado momento, conseguimos até chegar a um patamar acima. Tive êxito profissional e me tornei respeitado no meio por sempre executar tudo da melhor maneira possível e continuar estudando, algo de que tenho muito orgulho e é minha herança aos meus filhos.