Ambulatório apoia Hemonúcleo do Hospital de Base

Junho é o mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue, e duas unidades estaduais da saúde pública de Bauru, que compartilham a mesma gestão, se unem para fortalecer essa causa. O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Bauru e o Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru são instituições geridas pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) e agora, além da relação administrativa, dividem também um compromisso solidário: aumentar os estoques de sangue que salvam vidas na região.

Para isso, grupos de doadores do AME se deslocaram ao Hemonúcleo ao longo do mês de junho. A primeira doação de sangue aconteceu no 5 de junho. A campanha interna do AME Bauru sensibiliza os profissionais sobre o impacto da doação: cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Além de estimular a responsabilidade social entre os colaboradores, a iniciativa faz alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, e se pauta na tradicional queda nos estoques dos bancos de sangue durante o inverno.

"Nessa época do ano, com a queda de temperatura, acontece o impacto negativo no número de doadores diários, alguns dos motivos são a doenças respiratórias, medicações e vacinação. É importante ressaltar aos doadores que após 48 horas a pessoa que recebeu a vacina da gripe já está liberada para doar sangue. Após dez dias da cura da gripe, sem sintomas, o doador também já fica liberado para novas doações", destaca Valéria Coltri.