Pastor de Bauru lança livro sobre os ministérios na Igreja

O pastor Victor H. Goivinho lançou, em maio passado, o livro "O Propósito dos 5 Ministérios - Restaurando os 5 Ministérios no Corpo de Cristo", no qual apresenta uma abordagem acessível sobre os ministérios bíblicos e seu papel essencial na edificação da Igreja. Pastor auxiliar no Ministério Reconciliar de Bauru e fundador da Escola Teologia do Reino, Goivinho também é professor de teologia e tem se dedicado à formação de líderes cristãos.

A obra destaca que os cinco ministérios - apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres - não existem apenas para funções distintas, mas para manifestarem a imagem completa de Jesus na Terra. "Cristo é grande demais para ser contido em um único indivíduo. Por isso, escolheu manifestar-se através de um corpo, onde cada membro, ajustado em sua função, revela plenamente a expressão do homem perfeito", afirma o autor.

Voltado especialmente para pastores e líderes, o livro também é indicado para todo cristão que busca amadurecimento espiritual. O exemplar pode ser adquirido pelo WhatsApp (14) 99760-4931, com envio para todo o Brasil.