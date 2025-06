Churrasco Vicentino terá dois dias no Recinto pela 1ª vez

Entre 19 e 20 de julho deste ano, o Recinto Mello de Moraes acolherá voluntários, famílias e amigos, que se dividirão em pontos da praça de alimentação e próximo ao palco. No sábado, o churrasco começa às 18h e os ingressos para as atrações 'Vou Pro Sereno', 'Lucas Akira & Fábio' e '4 É Par' custam a partir de R$ 10,00. Sertanejo ou pagode, os shows podem ser assistidos na pista, área vip ou camarote. As vendas já estão liberadas pelo telefone 3103-0055 (WhatsApp) ou pelo site zig.tickets. O valor do estacionamento será de R$ 30,00 para carro e de R$ 15,00 para moto, no site.

Segundo o organizador de eventos da instituição, Zezo Pignatti, serão ofertados 5,5 mil espetos de carne, 2 mil de linguiça e 3 mil de kafta durante o fim de semana da festa. "Pretendemos aumentar para 3 toneladas de proteína neste ano", informa. Também poderá ser comprado com antecedência o almoço do Buffet Mantovani, que será servido à vontade, no domingo, pelo valor de R$ 60,00.

Acontece ainda no domingo o leilão virtual e a exposição de carros antigos. Na data, haverá ainda o espaço kids. Neste dia, a abertura dos portões será às 10h com entrada gratuita. Outro destaque é o tradicional show de prêmios, afirma Marcos Perassoli, profissional responsável pela captação de recursos do evento. No domingo, a animação musical ficará por conta da banda Tributo Amigos. Quem comparecer à festança terá acesso ainda a uma variedade gastronômica que contempla sorvetes, açaí, canjica, bolinho de bacalhau, derivados de milho, sonhos, batata frita, pastéis salgados e doces diversos. Quanto às bebidas, as opções variam entre refrigerantes, água, sucos, cerveja e soda italiana. Todas as compras podem ser feitas via Pix, cartão ou dinheiro físico.

"O valor arrecadado pela entidade é direcionado aos serviços de manutenção, como fisioterapeuta, psicóloga, terapeuta ocupacional, entre outros", finaliza o o presidente da Vila Vicentina, Antônio Celso Lopes. Atualmente, a entidade atende 80 idosos.