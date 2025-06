Cáritas Bauru realiza 1º Seminário 'Migrar é um Direito'

No próximo dia 26 de junho, uma quarta-feira, Bauru será palco de um importante espaço de diálogo e mobilização em defesa da dignidade humana: o 1º Seminário da Cáritas Bauru - "Migrar é um Direito". Com o lema "Migrar é um ato de coragem. Conhecer é um ato de respeito", o evento será realizado das 8h às 17h, no auditório João Paulo II, Bloco J, da Unisagrado, com entrada gratuita e inscrições abertas ao público.

Organizado pela Cáritas Diocesana de Bauru, o seminário reúne lideranças religiosas, autoridades públicas, assistentes sociais, imigrantes, professores, psicólogos, advogados e ativistas para debater os desafios da migração e a importância da acolhida como um compromisso coletivo. "Migrar é um direito humano fundamental. É preciso que a sociedade compreenda isso não como um problema, mas como uma realidade marcada por coragem, dor e esperança. O seminário é um convite ao respeito, ao acolhimento e à ação solidária", afirma Karla Andrade, coordenadora da Cáritas Bauru. O seminário é uma realização da Cáritas Bauru, com apoio da Unisagrado, Secretaria Municipal de Assistência Social e Tauste.

Segundo dados da ONU, mais de 300 milhões de pessoas vivem fora de seus países de origem. Desse total, cerca de 123 milhões foram forçadas a migrar por guerras, crises climáticas e violações de direitos — sendo quase metade crianças. O Brasil é hoje um dos principais destinos de migrantes na América Latina, com mais de 180 mil entradas em 2024, conforme dados do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra). "A maioria dos migrantes que chega até nós não está em busca de assistência permanente, mas de oportunidades reais de trabalho e integração", explica Karla Andrade. "O mercado precisa enxergar nessas pessoas competências, não apenas vulnerabilidades. São profissionais qualificados, com potencial para contribuir, mas que esbarram em barreiras como idioma, documentação e preconceito", acrescenta Karla. O seminário também busca provocar reflexões sobre o papel do poder público no processo de acolhimento. "Sem políticas públicas eficazes, o acolhimento fica restrito a ações pontuais. Precisamos de compromissos institucionais com moradia, trabalho, educação e saúde", reforça Karla.