Trump entra na guerra e ataca instalações nucleares do Irã

Os Estados Unidos entraram na guerra de Israel contra o Irã. Segundo o presidente Donald Trump, bombardeiros americanos atacaram instalações do programa nuclear da teocracia neste sábado (21) e estão a salvo.

"Nós completamos nosso muito bem-sucedido ataque. Um complemento inteiro de bombas foi lançado no alvo primário, Fordow", escreveu o americano na rede Truth Social. "Nenhuma outra força armada do mundo poderia fazer isso. AGORA É TEMPO PARA A PAZ", escreveu, com as usuais maiúsculas.

Mais cedo, monitores haviam identificado a decolagem de dois a seis bombardeiros B-2 da base de Whiteman, no Missouri (EUA). A informação extra-oficial era de que eles iriam para Guam, base americana no Pacífico. Acompanhados por aviões-tanques, cumpriram a missão.