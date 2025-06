Semana da Diversidade em Lins terá prêmio, vôlei e celebração

Entre os dias 1º e 6 de julho, Lins sediará a Semana do Combate ao Preconceito e à Discriminação, novo nome da tradicional Semana da Diversidade, que agora integra oficialmente o calendário municipal por meio da Lei nº 214/2024, de autoria do vereador Ailton Gomes.

Com seis eventos programados, a semana contará com atividades voltadas à promoção da inclusão, do respeito às diferenças e do enfrentamento ao preconceito. Do dia 1 a 4, a programação ocorre sempre a partir das 19h30.

A abertura, no dia 1, na Câmara Municipal de Lins, será marcada pela Assembleia Geral do Coletivo Somos, entidade responsável pela realização da semana, que elegerá a nova diretoria da organização. Já no dia 2, será realizado o Fórum de Debates “Direitos humanos e igualdade: desafios e avanços na proteção das diversidades” na OAB de Lins.