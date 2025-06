Vós quem dizeis que eu sou? O Cristo de Deus

No trecho evangélico da santa Missa deste domingo - Lc 9,18-24 - São Lucas conta que Jesus estava rezando num lugar deserto e os discípulos estavam com ele. Movido pelo Espírito Santo, Jesus aproveitou o momento para aprofundar com os discípulos um aspecto central da identidade e missão do Messias, "O Cristo de Deus" e, por conseguinte, dos cristãos. Jesus pôs a questão aos discípulos: "Quem diz o povo que Eu sou?" a resposta foi, "uns dizem que és João Batista, outros, que és Elias; mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou". Mas Jesus perguntou-lhes: "E para vós quem Eu sou? Pedro, sempre ele, respondeu de imediato: "O Cristo de Deus". Jesus, primeiramente, pediu-lhes para que por ora guardassem essa revelação em segredo, porque certamente a recepção da notícia seria equivocada, isto é, ideologizada como vinha sendo interpretada pela tradição segundo a qual o Messias seria como um rei Davi glorioso por seu grande poder econômico e militar que tomaria conta do mundo, pelo que Ele seria muito amado tanto pelo povo quanto pelos poderosos da nação, anciãos, sacerdotes e doutores da lei. Tal que Jesus nem lhes perguntou sobre o que significava ser "o Messias de Deus", já que essa resposta estaria na ponta da língua: um rei poderoso neste e deste mundo. Assim sendo, Jesus pôs-se logo a esclarecê-los, para sua perplexidade, afirmando que "O Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia". Como o discípulo nunca será maior do que o mestre, Jesus não deixou para depois a fim de revelar-lhes o que os deixou ainda mais surpresos que "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará". Embora Jesus tenha deixado evidente quanto quem é "o Cristo de Deus" e quem serão os cristãos, foi somente depois da vinda do Espírito Santo que os discípulos compreenderam o verdadeiro sentido dessa revelação. Os que ainda hoje pregam ou seguem a teologia da prosperidade não entenderam nem quem é o Cristo nem quem são os cristãos, nem o que significa Reino de Deus nem reino deste mundo. Semeiam na confusão. Que o Senhor os perdoe porque não sabem o que fazem! Se o soubessem seriam mal-intencionados. Da vida de Cristo e do cristão a cruz jamais poderá ser tirada.

Na primeira leitura da santa Missa - Zc 12,1-11;13,1 - o profeta Zacarias fala do lado humano do Cristo glorioso, o bom pastor que humilhado e transfigurado será ferido de morte. Que os olhos dos habitantes de Jerusalém se voltem a quem transpassaram e o chorem com sentimento de culpa e de arrependimento como se chora a perda de um filho único e por terem matado aquele que realizou a nossa salvação. Na segunda leitura - Gl 3, 26-29 - São Paulo diz que todos os que se tornaram filhos de Deus pela fé e o batismo em Cristo Jesus, se revestiram de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Jesus Cristo. Ser batizado em Cristo e revestir-se dele é um processo que continua através de toda a vida. É tomar a cruz todos os dias e segui-lo. É perder a vida por causa de Cristo para salvá-la.