Futsal Bauru FIB/Facimus goleia por 12 a 2 e está na semifinal

O Futsal Bauru FIB/Facimus recebeu o Amigos do Futsal/Mogi Guaçu na quinta-feira (19), no Ginásio Duduzão, no campus da FIB, para o segundo jogo das quartas de final da Copa da Liga Paulista (LPF) e carimbaram a passagem para as semifinais com uma goleada por 12 a 2, a maior diferença de gols da equipe no certame.

Os bauruenses conquistaram a vantagem do empate no tempo regulamentar após o triunfo em Mogi Guaçu, mesmo assim, pressionaram o adversário e terminaram a primeira etapa vencendo por 5 a 2. Foram quatro gols de Lucas Rateiro, que assumiu a artilharia da competição, e outro de Bruninho. No segundo tempo, o pivô Lucas Rateiro marcou mais três vezes nos primeiros três minutos e ampliou a contagem para 8 a 2. Pedro, Guilherme e Rafael, formados nas categorias menores da equipe, e Rateiro, em um belo gol de cavadinha, fecharam o placar em 12 a 2 para Bauru.

A equipe de Bauru irá reencontrar Jahu, adversário da primeira fase, nas semifinais. O primeiro confronto será nesta segunda-feira (23), às 20h, em Jaú.