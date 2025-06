CBB e Bauru Basket fecham parceria para a disputa da LDB de 2025

Em sua 14º edição, a LDB terá a participação de 22 equipes, divididas em dois grupos de 11 (A e B). Após todos se enfrentarem dentro das divisões, os quatro primeiros de cada lado avançam para a disputa do título da Série Ouro. Assim como aconteceu no ano passado, o torneio terá ainda os campeões da Série Prata e Bronze.

Porém, vale ressaltar: a equipe do Bauru Basket/CBB não disputará as etapas finais da LDB. A decisão foi tomada considerando dois fatores: o possível conflito de datas com outras competições previstas no calendário e a possibilidade de os atletas convocados retornarem a seus clubes de origem caso esses avancem de fase.

O Dragão está no Grupo A, com sede no ginásio Antônio Prado Jr., em São Paulo. A primeira janela de partidas será entre os dias 26 de junho a 2º de julho. Segue o calendário de jogos: