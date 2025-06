Noroeste recebe Grêmio Prudente para o duelo às 19h deste sábado

Vai começar a Copa Paulista para o Noroeste. O time de Bauru recebe o Grêmio Prudente neste sábado (21), às 19h, no Estádio Alfredo de Castilho. Enquanto o Norusca faz sua estreia — após folgar na primeira rodada —, o Carcará vem embalado pela vitória por 3 a 1 sobre o Monte Azul. Ambas as comissões técnicas optaram por treinamentos fechados nos últimos dias.

Tanto Noroeste quanto Grêmio Prudente chegam com elencos reformulados, em comparativo com o primeiro trimestre do ano. Os bauruenses disputaram a Série A1 do Paulistão no primeiro semestre, enquanto os prudentinos jogaram a Série A2 do estadual.

No retrospecto, as equipes se enfrentaram apenas quatro vezes na história, com uma vitória para cada lado e dois empates.