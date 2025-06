Bebê nasce com 715 gramas em Bauru e trava batalha pela vida

Quanto o pequeno completou um mês de vida, fantasiado de Capitão América, o guerreirinho ganhou uma comemoração emocionante de mesversário na UTI Neonatal do Hospital São Francisco, da Hapvida, onde está internado desde então. Henrico foi homenageado com balões coloridos, desenhos feitos por outra criança internada e um parabéns sussurrado pelos pais e pela equipe médica e de enfermagem, que acompanham de perto sua evolução. A pediatra Susiane Scherrer, que o recepcionou no parto e o acompanha desde então na UTI, conta que o bebê está evoluindo bem, ganhando peso e não teve intercorrências. "O Henrico ficou intubado por dez dias, mas evoluiu superbem, até nos surpreendendo porque não sofreu lesão nenhuma nem intercorrências comuns em casos de prematuridade", explica a médica.

A condição exigiu uma cesárea de emergência e a mulher chegou a ser internada em UTI após o parto devido a complicações provocadas por hipertensão. Ela acompanha de perto a evolução do filho ao lado do marido, Otávio.

Com apenas 715 gramas, o pequeno Henrico nasceu em Bauru no último dia 4 de maio e, há cerca de um mês e meio, vem travando uma batalha vitoriosa, cercada de cuidados, pela vida. Atualmente com 1,570 kg, restam alguns gramas para ir para casa. Prematuro, o bebê nasceu com apenas 28 semanas de gestação, após a mãe, Angélica, apresentar um quadro grave de pré-eclâmpsia.

Sob cuidados intensivos, o pequeno está fazendo a transição da alimentação por sonda para a oral. "Evoluindo assim, só esperamos atingir 1,800 quilo (em dieta total oral - hoje consome metade da dieta oral) para darmos alta a ele", alegra-se Susiane. Para ela, mais que uma festinha de mesversário, a iniciativa - que integra as ações de acolhimento da unidade quando o quadro de saúde do paciente permite - pode ajudar no desenvolvimento da criança. "Decoramos o ambiente de maneira a deixá-lo alegre, o vestimos de super-herói e tiramos fotos da comemoração, que depois enviamos à mãe. Ela poderá mostrar essas fotos ao filho à medida que ele for crescendo. Isso é importante para que a criança saiba como foi sua luta pela vida, de como venceu, assim como para a mãe e o pai passaram por momentos difíceis", ressalta.

PREMATURIDADE NO BRASIL

Bebês que nascem antes de completar 37 semanas de gestação são considerados prematuros - uma condição que atinge cerca de 12% dos recém-nascidos no Brasil e é hoje a principal causa de mortalidade infantil entre crianças menores de cinco anos. O parto prematuro pode representar sérios riscos tanto para o bebê quanto para a mãe, especialmente quando ocorre muito antes do tempo ideal. Entre os fatores que aumentam as chances de uma gestação ser interrompida precocemente estão infecções, insuficiência istmocervical, colo do útero curto, histórico de partos prematuros, ruptura precoce da bolsa, tabagismo, miomas, gravidez múltipla, descolamento da placenta, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e outras complicações clínicas.