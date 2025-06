Abandono de crianças e bebês cresce e acende alerta em Bauru

O número de denúncias de abandono de crianças e até bebês sem supervisão dos pais em Bauru tem preocupado o Conselho Tutelar (CT) da cidade, que aponta o agravamento do cenário de negligência familiar, muitas vezes associado ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Entre janeiro e maio deste ano, o CT 1 recebeu 23 denúncias de abandono de incapaz, das quais nove foram consideradas procedentes.

Em 2024, o total foi de 59 registros e não há levantamento sobre quantos foram confirmados. Embora a proporção de denúncias tenha se mantido, há um aumento de casos envolvendo pais em situação de vulnerabilidade social e dependência química, sem condições de garantir os cuidados básicos aos filhos, segundo alerta o conselheiro tutelar Casemiro de Abreu Neto.

As denúncias chegam por diferentes canais, como o Disque 100, telefone e e-mail do órgão a partir de relatos feitos por vizinhos, familiares ou ex-companheiros dos responsáveis pelas crianças. "Percebo que tem havido aumento de casos de negligência dos pais, que não estão exercendo a função protetiva em um contexto de abuso de drogas, com falta de cuidados de uma forma geral com os filhos", observa.