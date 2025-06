Jovens da Fundação Casa têm palestra sobre o meio ambiente

Os adolescentes que cumprem medida na Fundação Casa, em Bauru, participaram no último dia 6 de uma palestra sobre o tema meio ambiente e defesa da fauna e da flora realizada em parceria com o projeto "OAB Vai à Escola".

A palestra foi ministrada pelas advogadas Thais Viotto, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Defesa dos Animais, Jaline Gilioti de Oliveira, Vanessa Cortez Maria Lucia Magalhaes, as três últimas membras da Comissão OAB Vai à Escola. Durante o evento, os jovens puderam aprender mais sobre questões como legislação ambiental e conceitos sobre meio ambiente, impactos da ação humana, deveres do poder público e da coletividade, do combate de crimes contra a fauna e flora e do compromisso ambiental. De acordo com a coordenadora pedagógica do Casa, Leiliany Alves do Santos, os jovens ficaram surpresos com a existência de uma legislação específica para a fauna e flora. Já segundo a presidente da Fundação, Claudia Carletto, as palestras desse projeto são essenciais durante a medida socioeducativa. "É uma forma de trabalhar assuntos que não são da rotina dos adolescentes, apresentados sob o olhar do viés jurídico", concluiu. O programa "OAB vai à Escola" tem como objetivo tratar de direitos e deveres das crianças e adolescentes, por exemplo.