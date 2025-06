Aposentado e pensionistas tem 30 dias para contestar descontos

Confira abaixo como responder pelo Meu INSS:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS

Informe CPF e senha

No campo "Do que você precisa?", digite "Consultar Pedido"

Clique em "Cumprir Exigência" no pedido de "Análise de Descontos de Entidades Associativas"

Informe se concorda ou não com a resposta da entidade, conforme as orientações do sistema

Não é necessário anexar documentos, apenas registrar a concordância ou não com a justificativa apresentada pela entidade.

ALERTA DE GOLPES



O INSS reforça que não envia mensagens por e-mail, SMS ou WhatsApp, nem entra em contato telefônico para tratar desse tipo de desconto. Em caso de abordagem suspeita, recomenda-se bloquear o número e denunciar à Ouvidoria pelo Fala BR (gov.br/falabr) ou pelo telefone 135.