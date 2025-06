Unimed debate novas diretrizes contra câncer do colo do útero

O Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) e o laboratório Genun realizam, em 26 de junho, das 19h às 20h, a palestra gratuita "Novas diretrizes para rastreamento de câncer de colo uterino por genotipagem para HPV", com o biomédico Marco Antônio Zonta.

Doutor em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Unifesp e pós-doutor na disciplina de Infectologia da mesma instituição, Zonta é pesquisador associado da Unifesp, do Instituto Butantan e da Euroimmun Academy (Alemanha). Líder do grupo de pesquisa "Oncologia Molecular, doenças infecciosas e Infecções sexualmente transmissíveis" e membro do Novacyt -Conseil Scientifique (Paris-France), ele abordará as mudanças recentes nos protocolos de rastreamento do câncer do colo do útero, incluindo novas diretrizes adotadas pelo Brasil em novembro de 2024.

Entre elas, está a substituição do exame de Papanicolau pelo teste molecular de PCR para HPV. O exame identifica diretamente o DNA do vírus HPV no material coletado do colo do útero, com diagnóstico mais precoce e preciso.