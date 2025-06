São João será celebrado com missas e bolo com medalhinhas

Além da relevância religiosa para os fiéis, as homenagens a São João ganharam elementos populares que se espalharam por todo o País. Fogueiras, quadrilhas e comidas típicas foram incorporadas à comemoração, associadas ao clima frio de junho, passaram a integrar aspectos culturais do País. "Essas tradições foram sendo agregadas com o tempo. São João, Santo Antônio e São Pedro se tornaram os santos juninos por coincidirem com esse período", afirma o padre.

Considerada figura central nas festas juninas, São João Batista é lembrado como o precursor de Jesus. "Ele é quem prepara os caminhos do Senhor. Foi o último profeta e representa a transição do Antigo para o Novo Testamento", explica o vigário paroquial, padre Adriano José Alves Ramos. A celebração marca o nascimento do santo, seis meses antes do de Cristo, segundo a tradição católica.

Tríduo, quermesse, carreata, hasteamento do mastro e a tradicional venda do bolo com medalhinhas integram a programação especial preparada pela comunidade católica para celebrar São João Batista, cujo dia é comemorado em 24 de junho. A festa religiosa e cultural, no entanto, terá início neste sábado (21), na paróquia situada na Vila Ipiranga, em Bauru.

A programação religiosa começa no sábado, dia 21, com o tríduo — série de três missas em preparação à festa. As celebrações ocorrem às 19h no sábado (21) e domingo (22) e às 20h na segunda-feira (23), todas na paróquia São João Batista. Após as missas do final de semana, será realizada uma quermesse com barracas de comidas típicas e itens como pastel, frango frito, chá de gengibre, chocolate quente e refrigerante.

No sábado à noite, haverá apresentação de quadrilha com adultos. No domingo, uma carreata com a imagem do santo sai às 17h30 da paróquia e percorre ruas da região, incluindo os condomínios Sabiá e Andorinha, a avenida Bernardino de Campos e o entorno da FIB, até retornar à igreja. Já na segunda-feira, será feito o hasteamento simbólico do mastro, seguido de venda de pastéis e espetinhos — sem as demais barracas da quermesse.

Na terça-feira, 24 de junho, Dia de São João, a missa solene será celebrada às 20h. A igreja permanecerá aberta durante todo o dia para visitação, com a imagem do santo enfeitada e espaço para oração. Neste dia, será vendido o tradicional bolo de São João. Cada pedaço custa R$ 15 e terá entre 250 e 300 gramas. Alguns deles trarão medalhinhas escondidas — costume semelhante ao do bolo de Santo Antônio. "É como se fosse o aniversário do santo. E nada mais simbólico do que festejar com um bolo", comenta o padre.