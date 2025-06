Rotary Club promove seu 'Arraiá' beneficente neste domingo

Neste domingo (22), a partir das 16h, o Rotary Club de Bauru realiza o "Arraiá Rotary Bauru", uma festa junina beneficente repleta de atrações típicas e clima de solidariedade. O evento acontece no Alameda Hall, e promete uma noite animada com música ao vivo, comidas tradicionais e apresentações culturais.

A dupla Lucas Akira & Fábio será a responsável por agitar o público com um show especial. Além da música, o arraiá contará com brincadeiras juninas, barracas de quitutes típicos e a tradicional apresentação de quadrilha, garantindo diversão para toda a família. Os pontos de venda antecipada do convite são o ingressosalameda.com.br (online), no próprio Alameda, na Óptica Cidade e no Flipper Lanches. A festa tem um propósito solidário: toda a renda arrecadada será destinada a projetos sociais apoiados pelo Rotary Club de Bauru. Entre as iniciativas beneficiadas estão a Legião Mirim de Bauru, o projeto Sorriso Feliz, o programa Ver é Viver e ações de capacitação profissional promovidas pelo clube. A parceria com o Alameda RodoServ Center fortalece a proposta do evento, que une cultura popular e responsabilidade social em uma noite de celebração e apoio à comunidade. O Alameda fica rua Luiz Levorato, 1-55, altura do km 335 da Rondon.