Procuradora aponta problemas e licitação da saúde é anulado

"Com efeito, observa-se que apenas três empresas participaram da licitação, sendo que duas delas pertencem ao mesmo grupo econômico. Tal circunstância indica uma concentração atípica de concorrência, incompatível com o vulto econômico da contratação, cujo valor estimado anual ultrapassa R$ 48 milhões", diz trecho do parecer a cujo teor o JC teve acesso.

O cerne da questão envolve dispositivos do edital considerados ilegais pela Procuradoria. O principal deles envolve a exigência de que o vencedor tivesse ao menos 10% do valor do certame em patrimônio líquido.

Essa condição está prevista na Lei de Licitações - segundo a qual, porém, dispositivos nesse sentido devem estar devidamente justificados e fundamentados. "Analisando o procedimento licitatório, esta subscritora não pôde localizar a indicação de justificativa à fixação do percentual mínimo, o que, em princípio, representa vício a ser coibido", menciona o parecer.