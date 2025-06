Roda é científica? E experiência pessoal?

Ciência é a atividade em que se busca constantemente a verdade, uma verdade técnica, uma verdade mensurada, medida e reproduzível em qualquer parte, a partir de um método com regras e princípios estabelecidos há mais de 380 anos pelo francês René Descartes no livro “O Discurso sobre o Método”, em 1637.

Na filosofia, a mãe de todas as ciências, a verdade tende a ser alguma coisa passageira, abstrata, temporária e que praticamente não existe. Na ciência a verdade é a obtida com os meios de hoje, mas o princípio do método científico é sempre o mesmo. Na dinâmica da ciência, a verdade necessariamente tende a ser mutável; neste momento tem-se uma verdade que vale, mas amanhã poderá ser diferente. A ciência quase que implora, para que se prove que ela está errada.

Caso algo não tenha se tornado público, ou se quando foi publicado não se descreveu detalhadamente como foram feitos os testes para ser possível reproduzi-los onde se bem entender sob as mesmas condições, infelizmente perde-se o caráter científico. Nestes casos, não se poderá afirmar que este algo foi “cientificamente comprovado”. Se no rótulo ou na propaganda estiver escrito “cientificamente comprovado” se deve perguntar: quem testou, onde foi publicado, como foi publicado? Se isto não for explicitado para o consumidor, será publicidade enganosa.

Quem controla a veracidade destas informações no nível governamental? Quando se trata de medicamentos, próteses, implantes, alimentos e produtos de higiene e limpeza, a colocação no mercado depende da autorização da Anvisa, dos ministérios e de outros órgãos oficiais. Para autorizarem a comercialização requerem uma comprovação científica com testes e experimentos que comprovem que fazem bem e não prejudicam as pessoas e ou animais.