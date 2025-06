Pele e cabelo no inverno: como cuidar

Com a chegada do inverno, é comum que a pele e os cabelos sofram mais. As temperaturas baixas, o ar mais seco e os banhos quentes (uma tentação, né?) podem comprometer a hidratação natural do corpo.

Apesar de relaxantes, os banhos quentes retiram a oleosidade natural da pele e do couro cabeludo, o que compromete a barreira de proteção e causa ressecamento. A água quente com frequência também vai agravar problemas como dermatite, coceiras e descamações, além de fragilizar os fios de cabelo, deixando-os mais quebradiços e opacos. O ideal é usar água morna e reduzir o tempo do banho. No último enxágue dos fios, prefira a água mais fria.

2. Reforce a hidratação da pele

Com o frio, a pele tende a ressecar mais, por isso é importante investir em hidratantes potentes. Dê preferência aos produtos com ingredientes como ceramidas, que ajudam a restaurar a barreira cutânea, e manteiga de karité, que nutre profundamente e forma uma camada protetora contra a perda de água. Aplique o hidratante logo após o banho, com a pele ainda úmida, para melhor absorção. Se preciso, aplique mais uma vez no dia.